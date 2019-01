KFC Moerbeke neemt nieuwe infrastructuur in gebruik: “Kantine verhuist tegen 2021 naar nieuwe sporthal” Yannick De Spiegeleir

18 januari 2019

15u36 0 Moerbeke-Waas KFC Moerbeke plukt de komende jaar mee de vruchten van de vernieuwing van de gemeentelijke sportsite. Dit weekend speelt de voetbalclub haar eerste wedstrijd op een nieuw kunstgrasterrein. De kantine verhuist tegen 2021 naar een nieuw sportcafé in de toekomstige sporthal. “Dankzij de moderne infrastructuur kunnen we lokaal talent langer aan onze club binden”, zegt voorzitter Patrick Notteboom.

Net als de huidige gemeentelijke sporthal heeft de accommodatie van KFC Moerbeke haar beste tijd gehad. Het is dus niet verwonderlijk dat de voetbalclub mee op de kar springt van de gefaseerde vernieuwing van de sportsite aan de Hospicestraat.

“Het project wordt gerealiseerd door Farys. De gemeente betaalt het project gespreid over dertig jaar terug via prefinanciering”, zegt schepen van Sport Sarah Poppe (Open Vld). “Om een deel van de middelen te recupereren hebben we in overleg met KFC Moerbeke een overeenkomst gesloten over de gebruikskosten.”

Samen met de nieuwe infrastructuur waait er ook een nieuwe wind door het clubbestuur. Patrick Notteboom is sinds begin dit jaar officieel de nieuwe voorzitter van KFC Moerbeke. Hij nam de fakkel over van André De Keyser die als erevoorzitter actief blijft bij de club. “Het is onze filosofie om zoveel mogelijk spelers uit Moerbeke in de kern te hebben. Dit seizoen zijn gemiddeld 10 tot 13 van de 15 spelers op het blad Moerbekenaren”, zegt Notteboom. “Dankzij de nieuwe accommodatie zullen we lokaal talent ook langer aan de club kunnen binden. Zo heeft de technische staf en 99 procent van de spelerskern al bijgetekend voor het nieuwe seizoen.” De club werkt ook met een transparant systeem qua betalingen. “Iedereen verdient hetzelfde: geen premie bij verlies en hetzelfde bedrag bij gelijkspel of verlies.”

Naast de aanleg van een nieuw kunst- en natuurgrasveld volgen worden er in de toekomst nog twee nieuwe terreinen aangelegd die gebruikt kunnen worden door KFC Moerbeke. De kantine van de club verhuist vermoedelijk pas tegen 2021 naar het sportcafé in de toekomstige sporthal. Het hele project moet tegen die deadline immers klaar zijn om aanspraak te kunnen maken op de 950.000 euro subsidie van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

Ook de band met de buurtbewoners is belangrijk voor de club en de gemeente. Na bezwaren uit de buurt werden de plannen voor de aanleg van de nieuwe sportsite aangepast. Ook over geluidshinder door het intensieve gebruik van de nieuwe velden rezen al klachten uit de buurt. “We zitten echter in een overgangsperiode. Wanneer straks alle terreinen klaar zijn zullen de trainingen en wedstrijden meer gespreid worden over de site”, aldus sportschepen Poppe.