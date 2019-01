Jonge bestuurder na twee maanden al geflitst met hoge snelheid Koen Baten

04 januari 2019

14u40 0 Moerbeke-Waas Diego C. uit Moerbeke-Waas moest zich vrijdagochtend voor de rechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding.

De jonge bestuurder had nog maar twee maanden zijn rijbewijs gehaald toen hij op 29 november 2017 op de Wachtebekesteenweg geflitst werd met een snelheid van 92 kilometer per uur, waar slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. De man besefte dat het een zware snelheidsovertreding was en zegt dat hij dezelfde fout niet meer zal maken.

Bij de ondervraging van politierechter Peter D'hondt werd de jongeman gevraagd of hij ooit drugs gebruikte. Daar bekende de man dat hij met Nieuwjaar nog een jointje had gerookt, waardoor de politierechter besliste om de man naar een specialist te sturen om te zien of hij nog rijgeschikt is. In het verleden werd C. ook al eens veroordeeld voor een bromfiets die niet geldig gekeurd was. Hij riskeert een rijverbod van drie maanden, alle examens en een fikse rijboete. De zaak wordt binnenkort voortgezet.