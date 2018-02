Heemkring publiceert boek over turfwinning 17 februari 2018

02u54 0

Heemkring Ercus stelde onlangs het nieuwe boek 'De Turfwinning in Moerbeke' voor.Onder ruime belangstelling bracht auteur Andre De Schepper een korte voordracht over de inhoud van het boek. Hij baseerde zich op vele kaarten, het opzoekingswerk in de archieven en allerlei studies van literatuur die recentelijk zijn verschenen over het winnen van turf. Het boek kost 20 euro en is te koop bij de bestuursleden van heemkring Ercus of te bestellen via info@hkmw.be.





(YDS)