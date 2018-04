Grote verkeershinder na ongeval in Zelzatetunnel 26 april 2018

Wie gisterennamiddag van Moerbeke-Waas richting Zelzate wilde rijden via de E34 moest hiervoor heel veel geduld hebben.





Tussen 16.40 uur en 18.30 uur verloor je er maar liefst ruim drie kwartier na een verkeersongeval in de Zelzatetunnel. Twee wagens waren op de linkerrijstrook tegen elkaar gebotst, waardoor de E34 volledig dicht zat.





Rond 18.10 uur waren beide voertuigen getakeld en kon het verkeer weer hernemen. Over de toestand van de bestuurders was niks gekend. (JEW)