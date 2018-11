Geseinde bestuurder slaat op de vlucht na snelheidscontrole in Ledestraat Jeroen Desmecht

22 november 2018

17u10 0 Moerbeke-Waas Bij een snelheidscontrole in de Ledestraat is woensdagochtend een bestuurder opgepakt. De 42-jarige man werd met zijn BMW X5 geflitst, maar koos vervolgens het hazenpad toen de politie hem wou controleren. De man werd gevat en bleek geseind te staan.

Het incident vond woensdagochtend plaats rond 09:15 uur in Moerbeke. De bestuurder werd tegen 99 km/u geflitst in de Ledestraat, waar een snelheidsbeperking geldt van 70 km/u. Omdat het voertuig een Franse nummerplaat had, besloot de politie om de BMW te controleren. Dat was echter niet naar de zin van de bestuurder, die op de vlucht sloeg. Toen de politie de man te pakken kreeg, weigerde hij zijn voertuig te verlaten en dreigde hij ermee opnieuw te vluchten. De politie moest uiteindelijk een ruit van de wagen verbrijzelen om de man te arresteren. De bestuurder, een 42-jarige Belg zonder vast adres, stond al geseind. Hij is nu opgesloten in de Rijksgevangenis in Gent. Zijn wagen werd door het parket in beslag genomen.