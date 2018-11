Gemeenteraad discussieert over uitbesteding onderhoud De Vlinderdreef Yannick De Spiegeleir

30 november 2018

19u27 0 Moerbeke-Waas Op de Moerbeekse gemeenteraad werd deze week druk gedebatteerd over het inzetten van een extern schoonmaakbedrijf in de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef. Oppositiepartij CD&V kant zich tegen de uitbestedingsplannen van Open Vld.

Het nieuwe schoolgebouw van De Vlinderdreef stelt het gemeentelijke poetsteam voor een grote uitdaging. Door het gebruik van de nieuwe lokalen buiten de lesuren blijkt het een moeilijke zaak om de infrastructuur ordentelijk te onderhouden met de bestaande werkkrachten.

De Open Vld-meerderheid besliste daarom om een externe firma in te schakelen aanvullend op het eigen personeel. “Er zullen geen mensen afvloeien van het eigen personeel. Bovendien loopt er al drie maanden een proefproject waaruit blijkt dat de eigen poetsdienst en de externe poetsdienst elkaar heel goed aanvullen en dit een duidelijke meerwaarde is”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).

CD&V-fractieleider Lut Van de Vijver waarschuwt echter voor de gevolgen. “Dit is een hellend vlak voor nog meer uitbesteding. Tewerkstelling in ons eigen dorp is al niet dik gezaaid. Dit is bedreigend voor de werkzekerheid van deze beroepsgroep.” De Caluwé ontkent niet dat er mogelijks nog uitbestedingen volgen. “We hebben hier ook gewag van gemaakt in ons verkiezingsprogramma. Het is niet onze bedoeling personeel te laten afvloeien, maar als kleine gemeente kunnen wij niet alle expertises die nodig zijn zelf in huis hebben.”