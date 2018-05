Gemeente vernieuwt bushaltes 31 mei 2018

De gemeente Moerbeke gaat op verschillende locaties de bushalteinfrastructuur vernieuwen en fietsenstallingen plaatsen. "We zullen hiervoor een beroep doen op de standaard schuilhuisjes van De Lijn. Zij worden voor 70 procent gesubsidieerd door De Lijn en het Vlaams gewest", zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). De nieuwe infrastructuur én fietsenstallingen worden voorzien in de Hospicestraat, Terweststraat, Opperstraat en Eksaardedam ter vervanging van oude accomodatie. Ook in de Acacialaan en Begonialaan tot slot wordt een nieuwe overdekte fietsenstalling geplaatst. De totale uitgave wordt geraamd op 23.470 euro.





(YDS)