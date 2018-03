Gemeente start met heraanleg sportcomplex 02 maart 2018

Het Moerbeekse gemeentebestuur heeft de voorbereidingen voor de eerste fase van de heraanleg van de sportsite opgestart. Uit een screening bleek dat een renovatie van de oude sporthal veel geld zou kosten en slechts minimale resultaten zou opleveren. "Om die reden beslisten we om te onderzoeken op welke manier een nieuwe sporthal kon worden gebouwd", vertelt schepen Sarah Poppe (Open Vld). Er werd een samenwerking met Farys opgestart en er werd beslist om het project in een aantal deelprojecten op te splitsen. Het eerste deelproject dat nu wordt opgestart, is de aanleg van twee voetbalterreinen waarvan één in kunstgras en één in natuurgras. De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 791.000 euro. Pas na oplevering van het project is een betalingsregeling aan Farys, dat instaat voor de financiering, voorzien. (YDS)