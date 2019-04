Gemeente maakte zone 50 van Heirweg: “Als bewoners al lang vragende partij” Yannick De Spiegeleir

12 april 2019

11u20 2 Moerbeke-Waas De voorbije maanden ijverden de bewoners van de Heirweg met de affichecampagne ‘Wij willen zone 50’ voor meer verkeersveiligheid in hun straat. Het gemeentebestuur heeft recent beslist om de maximumsnelheid te verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur. “Op langere termijn zal een correcte heraanleg noodzakelijk zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Stijn Deschepper (Open Vld).

Het eerste overleg tussen de buurtbewoners en de gemeente dateert al van begin 2016. “We maakten het bestuur tijdens een constructief gesprek attent op de overdreven snelheid, de onaangepaste inrichting van de straat en de onveilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers aan de kruispunten van de Oostvaart en de Groenstraat”, zegt Christine Vervaet. “In onze straat wordt al lange tijd te snel gereden. In het verleden vielen er al een aantal dodelijke slachtoffers, waaronder kinderen.”

Het afgelopen jaar bleven de buurtbewoners aandringen op een oplossing door brieven en mails te sturen en met de affichecampagne ‘wij willen zone 50’. “We hadden ook een overleg met schepen Koen Mertens, hij is oud bewoner van de wijk.” Al die inspanningen blijken nu hun vruchten af te werpen. Het gemeentebestuur besliste om de zone 50 uit te breiden over de gehele Heirweg. Toch blijft de buurt op haar hoede. “Het is een stap in de goede richting, maar de ingreep zal niet volstaan. Een herinrichting van de Heirweg dringt zich op. De fietspaden moeten veiliger. Oversteekplaatsen moeten er meer komen en zichtbaar aangebracht worden. We zullen hier op constructieve wijze voor blijven ijveren.”

Schepen van Mobiliteit Stijn Deschepper (Open Vld) verduidelijkt het standpunt van het bestuur. “In principe is 70 kilometer per uur een correcte snelheid aangezien de Heirweg een verbindsweg is en dit ook zal blijven. Het probleem is dat bestuurders nu hun snelheid optrekken ter hoogte van de versmalling waar ze net zouden moeten vertragen tot 50 kilometer per uur. Dat in een combinatie met lintbebouwing en een onaangepaste snelheid waar de verouderde betonplaten zorgen voor trillingen in de huizen vlak bij de straat. Daarom nemen we deze kortetermijnbeslissing.”

Op langere termijn zal een correcte heraanleg noodzakelijk zijn, geeft Deschepper aan. Het bestuur wil die oefening bekijken binnen het masterplan dat in opmaak is voor de gemeente, inclusief een bijsturing van het huidige mobiliteitsplan. “De herinvoering van 70 kilometer per uur kan mogelijk zijn, maar mits een degelijke handhaving van de snelheidsbeperking.” Tot slot geeft de schepen nog mee dat de plaatsing van de nieuwe snelheidsborden nog enkele weken kan duren.