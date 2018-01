Gemeente krijgt eerste Samentuin 02u58 0 Foto Yannick De Spiegeleir Stijn Overloop van Velt Reinaert (rechtsonder) en de initiatiefnemers van de Moerbeekse samentuin Lieven Van Hooste, Christine Vervaet, Ann De Brabander en Gunther Kostka.

Enkele Moerbekenaren hebben het initiatief genomen om de samentuin 'Koudenborm' op te starten in de Groenstraat, op het terrein van een voormalige boerderij. De initiatiefnemers gaan in zee met de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) om het project dit voorjaar te lanceren. "De bedoeling van deze samentuin is om inwoners de mogelijkheid te geven om actief groenten en fruit te telen op een individueel perceel. Op één of meerdere gezamenlijke percelen zullen we enkele grotere teelten uitwerken bijvoorbeeld van aardappelen", verduidelijkt Lieven Van Hooste. "We willen mensen aanzetten om van elkaar te leren door uitwisseling van ideeën, ervaring en kennis." Voorlopig hebben zich al vijf gezinnen aangemeld om deel te nemen aan het project. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen via gunther.kostka@hotmail.com. (YDS)