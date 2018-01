Gemeente huldigt sportlaureaten 27 januari 2018

Het gemeentebestuur van Moerbeke heeft naar jaarlijkse gewoonte haar sportieve helden in de bloemetjes gezet. De raadszaal van het gemeentehuis zat overvol voor de viering van zowel de individuele kampioenen als de ploegen die een titel behaalden. Schepen van Sport Sarah Poppe (Open Vld) had voor alle kampioenen een cadeautje in petto.





(YDS)