Geldboete voor bestuurder die tegen 210 kilometer per uur over E34 scheurt Koen Baten

08 januari 2019

14u00 0

Marco K. zal een boete van 1.840 euro moeten betalen na een zware snelheidsovertreding. De man reed op 24 juni 2017 met een BMW 650 i met een snelheid van 210 kilometer per uur op de E34 richting Knokke. Bovendien leek ook de keuring van het voertuig al een maand vervallen. “De man verblijft in Duitsland en had het voertuig geleend van iemand, waardoor hij de kracht van de wagen niet kende", aldus zijn advocaat. “Hij had dit onderschat maar zal de gevolgen nu moeten dragen", klinkt het. Naast de geldboete kreeg de man ook een rijverbod van twee maanden opgelegd.