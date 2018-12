Etienne Coppens (sp.a) neemt afscheid als gemeenteraadslid Yannick De Spiegeleir

20 december 2018

17u37 1 Moerbeke-Waas In de laatste gemeenteraad van deze legislatuur heeft sp.a-Groen-fractieleider Etienne Coppens met een toespraak afscheid genomen van de actieve politiek. Coppens maakte zijn debuut als lokaal volksvertegenwoordiger reeds in 1973.

Met Etienne Coppens verdwijnt voorlopig de laatste socialist uit de gemeenteraad. Seline Somers zal in de volgende legislatuur nog wel zetelen namens het kartel Mens, maar zij is lid van Groen.

“Burgemeester, collega’s, ambtenaren en publiek: het was aangenaam om samen met jullie de laatste zes jaar in deze ruimte na te denken, te debatteren en zo mee vorm te geven aan het besturen van onze gemeente. Ik deed het graag en zal het missen”, sprak Coppens aan het einde van de gemeenteraad.

“Een van de agendapunten van mijn eerste raad: het plaatsen van publieke telefooncellen. Een viertal, maar er was een probleem, want als er niet veel getelefoneerd werd, zou de gemeente moeten bijleggen. Uiteraard heb wij, Raymond Van Megroot en ik dit punt namens de socialisten goedgekeurd: het paste bij onze filosofie om werkende mensen meer kansen te geven. De telefooncellen zijn al lang uit het straatbeeld verdwenen. De communicatie verloopt anders, sneller en is voor meer mensen vlot toegankelijk. En er is het internet.”

Coppens had ook lovende woorden in petto. “Er werden deze legislatuur inspanningen geleverd om niet alleen de agenda en toelichtingen te bezorgen, maar we kregen via het net ook gemakkelijker inzage in beleidsdocumenten, verslagen van het CBS, dossiers en rapporten. Waarvoor dank, niet in het minst aan de ambtenaren die daar voor zorgden.”

Helikoptervisie

Coppens blikt tevreden op de afgelopen zes jaar. “Met sp.a-groen hebben we er deuren zien door open gaan, konden we op een fijne wijze communiceren met burgemeester, het college, de collega raadsleden van meerderheid en oppositie, de ambtenaren. Voor sp.a-groen, voor Ann, voor Chantal en voor Pia was dit een belangrijke grondhouding: kritische mildheid met open vizier. Ik ben nogal fier over het feit dat we bij vele punten, in vele raden de helikoptervisie benadrukten. Het is goed om vast te stellen dat meerderheid en oppositie een eind mee op weg ging, die visie deelde. Het betrekken van de bouwmeester voor de hertekening van ons dorp, de samenwerking met Interwaas zijn voorbeelden van de ingeslagen weg.”

Tot slot beloofde Coppens ook om de lokale politiek op de voet te blijven volgen. “Ik word een andere soort seingever, zal alles nog wel volgen, maar op een andere manier. Er zijn veel zaken die ik mild – kritisch zal opvolgen, maar het wordt anders. Zo blijven bepaalde beleidsdomeinen zoals het seniorenbeleid en erfgoed en heemkunde, cultuur en milieu mij nauw aan het hart liggen.”