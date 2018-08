Eén op vier chauffeurs te snel 18 augustus 2018

Op geregelde tijdstippen organiseert de lokale politie Puyenbroeck preventieve controles ter bevordering van de verkeersveiligheid. Deze week werd er geflitst op de Wachtebekesteenweg te Moerbeke.





Er werden 248 voertuigen gecontroleerd, maar liefst 63 bestuurders reden er te snel. In de Oude Veldstraat te Lochristi werden 124 voertuigen gecontroleerd. Dertig bestuurders reden sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. In totaal reed één op vier te snel. (DJG)