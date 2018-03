Drongendreef tijdelijk afgesloten 24 maart 2018

02u51 0

De resterende afbraakwerken van de oude gemeentelijke basisschool zijn deze week van start gegaan. In het kader van die operatie is de Drongendreef vermoedelijk nog twee weken afgesloten voor het verkeer. Enkel voor voetgangers is er wel een doorsteek voorzien. In het kader van de werken is de schoolparking in de Hospicestraat bovendien tijdelijk omgevormd tot speelplaats. Al het verkeer wordt afgeleid naar het Boekweithof en de begraafplaats.





De directie van de school vraagt de ouders via de schoolwebsite wel rekening te houden met de bewoners van de buurt die tijdelijk hinder ondervinden door de toename van verkeer. (YDS)