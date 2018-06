Dringende werken aan jaagpad 08 juni 2018

02u46 0

De Vlaamse Waterweg is gestart met dringende herstellingswerken aan het jaagpad tussen de Terwestbrug en Kalvebrug. Door de hitte was het wegdek omhooggekomen en gebarsten. Herstel kon niet uitgesteld worden. Wandelaars kunnen perfect passeren langs de grasberm. Als fietsers afstappen kunnen zij ook passeren met de fiets aan de hand. Het gemotoriseerd verkeer kan niet passeren. Het beton dat inmiddels werd gegoten moet 28 dagen uitharden. Begin juli zal de weg dus in principe weer worden opengesteld voor verkeer. (YDS)