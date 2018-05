Drie ontwerpers voor masterplan centrum 31 mei 2018

De gemeente Moerbeke heeft drie kandidaten voor de opmaak van een masterplan voor het centrum van de gemeente. "Vorig jaar beslisten we al om de Vlaamse Bouwmeester te mandateren om de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor het centrum van de gemeente te begeleiden. Dit masterplan heeft tot doel de sterktes en zwaktes van Moerbeke in kaart te brengen over verschillende domeinen heen: groen, openbare ruimte, mobiliteit... Een ambitieus plan voor onze gemeente dat moet dienen als leidraad voor de komende 30 jaar", zegt burgemeester Robby De Caluwé. "We hebben in overleg met de Vlaamse Bouwmeester drie kandidaten weerhouden: Bureau Studio Paula Vigano uit Milaan, Tijdelijke vereniging LIST, LOLA landscape architects uit Rotterdam en Tijdelijke vereniging PLUS office architects, Voorland uit Gent." In een tweede fase zal de uiteindelijke ontwerper aangesteld worden op basis van een gunningscommissie. (YDS)