Dirk De Wachter trekt volle zaal met boeiende lezing Yannick De Spiegeleir

16 november 2018

In Moerbeke heeft een lezing van de bekende psychiater Dirk De Wachter een pak volk op de been gebracht. De lezing was een organisatie van CD&V+ en Samana. “Van bij de eerste aankondiging kregen we zeer lovende positieve reacties. We weken uit van de parochiezaal (300 zitplaatsen) naar de Vlinderdreef (600 plaatsen). Dirk raakt het publiek. Hij zorgt voor uitdaging en reflectie”, zegt Lut Van de Vijver. “De rij mensen die stond aan te schuiven om een gesigneerd boek te kunnen aankopen was tekenend. We hoorden heel wat aanwezigen zeggen dat het een ideaal geschenk was voor onder de kerstboom”, aldus Van de Vijver.