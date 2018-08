Directeur Stijn neemt afscheid van Vlinderdreef met nieuwbouw 01 september 2018

02u40 0 Moerbeke-Waas Bij gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef kijken ze reikhalzend uit naar de eerste schooldag. Maandag opent de langverwachte nieuwbouw de deuren. "De leerlingen hebben mee inspraak gekregen in de aanleg van de speelplaats", zegt afscheidnemend directeur Stijn Deschepper.

Na een schooljaar van wegomleidingen, bouwwerken tot zelfs een incident met een aannemer die onoordeelkundig asbest verwijderde, kunnen de leerlingen en leerkrachten van De Vlinderdreef dit weekend kennismaken met de gloednieuwe gebouwen en buiteninfrastructuur van hun vertrouwde school.





De nieuwbouw komt er geen moment te vroeg. Dit jaar start De Vlinderdreef met een recordaantal van 409 leerlingen. De nieuwe infrastructuur betekent een mooi orgelpunt voor Stijn Deschepper. Vanaf 1 september gaat hij aan de slag in Lokeren in stedelijke basisschool de Spoele.





De taken van Deschepper worden tijdelijk overgenomen door Veerle Crols en Daisy Claeys, tot er een nieuwe directeur aangesteld is. "Voor de aanleg van de buitenomgeving gingen we over de grens kijken bij onze noorderburen", vertelt hij. De openluchtinfrastructuur bevat enkele blikvangers: een amfitheater, een volledig uitgerust verkeerspark, een looppiste, een reuzenschaakbord tot een volwaardige speeltuin.





Deschepper hamert ook op de inspraak van scholieren en ouders. "De leerlingen mochten hun visie op de inkleding van de speelplaats geven. Het oudercomité heeft zelfs een som van 65.000 euro verzameld voor de aanleg van een speeltuin. De rest van het bedrag (210.000 euro, red.) werd gesubsidieerd."





De Vlinderdreef is zondag van 14 tot 17 uur te bewonderen. (YDS)