Circus Malter moet thuisbasis verlaten WOONWAGENS BINNEN JAAR WEG OF PER DAG 50 EURO DWANGSOM SAM OOGHE

07 maart 2018

02u41 0 Moerbeke-Waas Het iconische Circus Malter is na meer dan twintig jaar zijn thuisbasis in Moerbeke kwijt. Volgens de Gentse rechtbank mogen de woon- en circuswagens niet langer in de Ledestraat staan. "Het wordt al moeilijker en duurder om circustenten op te zetten. Nu pakken ze ons ook waar we wonen af", reageert Patrick Gebruers van het circus.

"De rechtbank verplicht de beklaagden het strijdig gebruik van het landbouwgebied te staken." Met dat simpele zinnetje bezegelde rechter Jan Van den Berghe gisteren het lot van Circus Malter uit Moerbeke-Waas. Decennialang al staan de woon- en circuswagens tijdens het rustseizoen in de Ledestraat. Tot voor kort waren dat 150 voertuigen. Maar dat mag niet, aangezien ze in landbouwgebied staan en daarvoor een milieuvergunning nodig is. Patrick Gebruers verwijderde daarom de helft van de wagens en verkreeg voor 74 voertuigen een vergunning van het college van burgemeester en schepenen.





"Maar de rechtbank miskent die beslissing", was gisteren het oordeel van de rechter. "Het college heeft de beslissing om de milieuvergunning uit te reiken duidelijk onvoldoende onderzocht. Landbouwgebied dient voor landbouw - niet om woonwagens en 4.200 liter mazout te stallen."





Het bekende circus van de familie Malter ging in 2014 failliet. Zoon en dochter Patrick en Tamara Gebruers namen het circus meteen over, zij het in een bescheiden vorm. Het bedrijf verhuurt sinds het faillissement tenten en verzorgt bedrijfsfeestjes. Al die tijd moesten de zaakvoerders elke cent omdraaien - ze woonden ook letterlijk in de woonwagens in Moerbeke. Het circus krijgt met het vonnis dus een zware klap te verduren. Niet alleen moeten de wagens binnen het jaar weg, Patrick en Tamara Gebruers moeten samen ook 8.000 euro boete ophoesten. Per dag dat de wagens te lang blijven staan, moet het duo nog 50 euro dwangsom betalen.





In beroep

"Het wordt sowieso al moeilijker en duurder om circustenten op te zetten", reageerde Patrick Gebruers kort. "Nu pakken ze ons ook we wonen. Waarheen we moeten? Dat weten we echt nog niet. Alternatieve plaatsen om de wagen te stallen, zijn peperduur. We vroegen al steun aan het ministerie van Cultuur, maar daar kregen we nooit constructieve antwoorden. We hebben zeker en vast een uitvalsbasis nodig." Gebruers moet nog samen zitten met zijn advocate, maar hoogstwaarschijnlijk zullen ze deze maand beroep aantekenen tegen het vonnis. Dat betekent meteen ook dat de wagens er nog even kunnen blijven staan, en dat ze de boete nog niet meteen hoeven te betalen.