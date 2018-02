Circus Malter dreigt thuisbasis kwijt te raken RECHTER STELT ZICH VRAGEN BIJ VERGUNNING VOOR STALLEN CIRCUSWAGENS JURGEN EECKHOUT

07 februari 2018

02u54 0 Moerbeke-Waas Het circus Rose-Marie Malter dreigt zijn thuisbasis in Moerbeke-Waas kwijt te spelen. Circusdirecteur Patrick Gebruers bracht zijn vergunning in orde zodat hij tot 74 woon- en circuswagens kan stallen op de landbouwgrond van zijn moeder in Moerbeke-Waas, maar milieurechter Jan Van den Berghe stelt zich sterk vragen bij die vergunning.

In 2014 ging het circus van de bekende familie Malter failliet, maar zoon Patrick en dochter Tamara konden het levenswerk van hun ouders niet verloren laten gaan. Na drie jaar, waarin ze volgens hun advocaat echt moesten overleven in de woonwagens was de nieuwe start helemaal in zicht. Zo konden ze onder meer tenten verhuren en verzorgde de familie bedrijfsfeestjes. "In het najaar zouden we zelfs weer op tournee gaan", vertelt Patrick Gebruers. "Maar nu hangt er alweer iets boven ons hoofd." De man moest zich gisteren voor de rechter verantwoorden omdat er maar liefst 150 circuswagens op de twee hectare landbouwgrond in Moerbeke-Waas stonden. Daarvoor riskeert hij 3.000 euro boete. "Ik heb ondertussen die milieuvergunning in orde gebracht. Ik heb een vergunning gekregen waarbij ik tot 74 wagens mag parkeren op die grond. De helft van het oorspronkelijk aantal voertuigen heb ik dus verwijderd, ook al kon ik daarvan nog een aantal gebruiken. Het terrein is ondertussen ook gesaneerd en geordend."





Die vergunning sleepte lange tijd aan omdat de man door het faillissement in collectieve schuldbemiddeling was verzeild geraakt.





Vergunning wettig?

Alleen stelt er zich volgens de rechter een probleem. "Is die vergunning wel wettig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied", vroeg hij zich af. "Artikel 11 stelt wat je in agrarisch gebied mag doen: landbouw. Daarnaast mag je enkel activiteiten doen die waardevol zijn voor de landbouw. Dit gaat echt mijn petje te boven. Hoe kan je nu als gemeente een vergunning verlenen voor het stallen van 74 voertuigen? De vraag is dan ook wat de gemeente gedaan heeft, of dat wel mocht. Ik denk dat je een fundamenteel probleem hebt." De rechter kan via artikel 159 zelfs de vergunning laten vernietigen.





Huren is onbetaalbaar

Patrick Gebruers viel dan ook net niet van de zetel toen hij de milieurechter hoorde. "Wat kan ik nu nog meer doen? Op een jaar toeren we ongeveer elf maanden. Wanneer we niet met het circus rondtrekken verblijven we op dat terrein in Moerbeke. We wonen daar al dertig jaar. Waar moeten we heen als die vergunning vernietigd wordt? We kunnen toch niet tussen de fabrieken wonen met onze dieren? Een ander terrein huren is ook geen optie, want dat is onbetaalbaar. We moeten toch een uitvalsbasis hebben?" Uitspraak op 6 maart.