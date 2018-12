CD&V + zetelt met vier vrouwen in nieuwe gemeenteraad Yannick De Spiegeleir

07 december 2018

17u30 0 Moerbeke-Waas CD&V + uit Moerbeke heeft bekendgemaakt welke partijleden zullen zetelen in de nieuwe gemeenteraad vanaf 2019.

De voorbije zes jaar was Lut van de Vijver reeds fractieleider in de gemeenteraad, een rol die ze nu opnieuw op zich zal nemen. Naast haar werden Martine Dieleman, Pieter De Landtsheer en Antje Van Hecke op 14 oktober rechtstreeks verkozen. In overleg met de partij en met unanieme steun van het bestuur heeft Pieter De Landtsheer ervoor gekozen om zijn mandaat niet op te nemen. In zijn plaats zal Karen De Block zetelen.

Pieter De Landtsheer: “Karen was 1 van de 3 onafhankelijke kandidaten op onze lijst. Ik heb ze deze zomer zelf overtuigd om in ons project te stappen. Ze kreeg van onze verruimingskandidaten de meeste stemmen en iedereen in onze groep was het erover eens dat in de gemeenteraadsfractie óók plaats moest zijn voor minstens 1 onafhankelijke. Karen kwam heel weinig stemmen te kort, net als veel andere van onze kandidaten. Dus hebben we samen beslist dat ik niet zal gaan zetelen.”

De eerst verkozen opvolger was Marnik Cooreman, maar ook hij besliste net als Pieter De Landtsheer zijn mandaat niet op te nemen. “We zitten binnen onze groep allemaal op dezelfde lijn: het gaat voor onze partij niet om postjes maar om de inhoud. We geven ook de garantie dat alle Moerbeekse deelgebieden, inclusief Koewacht volwaardig aan bod zullen blijven komen. Dit is een duidelijk signaal dat we echt wel voor verbreding kiezen en dat we er willen zijn voor alle Moerbekenaren, ook degenen die op 14 oktober voor een +-kandidaat hebben gekozen. Pieter en ik steunen Karen voor de volle 100% en zijn ervan overtuigd dat ze de Moerbekenaren waardig zal vertegenwoordigen”, aldus Cooreman.

Karen De Block reageert tevreden: “Ik ben heel blij met deze kans en kijk ernaar uit om vanaf januari deel uit te gaan maken van de gemeenteraad en mee te werken aan het Moerbeke van de toekomst”.

CD&V+ blikt tevreden terug op het verkiezingsresultaat van 14 oktober. De partij wist 1 op 4 kiezers te overtuigen en was daarmee de sterkste stijger in Moerbeke. Toch besliste Open Vld om alleen te besturen, waardoor CD&V + opnieuw op de oppositiebanken plaatsneemt. Dat doen ze vanaf 2019 wel met 4 gemeenteraadsleden, dat is 1 zetel meer dan ze nu hebben. “Uiteraard vinden we het jammer dat Open Vld ons aanbod afsloeg om samen een breed gedragen coalitie te vormen en een ambitieus beleidsplan voor Moerbeke te schrijven. We zijn echter niet bij de pakken blijven zitten en hebben meteen na de beslissing van de liberalen onze knop omgedraaid”, zegt Lut Van de Vijver. “De Moerbeekse bevolking heeft op 14 oktober een duidelijk signaal en mandaat aan onze groep gegeven en we gaan opnieuw 6 jaar kritisch maar constructief oppositie voeren met de bedoeling een meer democratisch beleid te voeren voor iedereen. Wat goed is zullen we steunen, maar waar we tekorten of te weinig ambitie zien, zullen we de meerderheid proberen bij te sturen.”