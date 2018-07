CD&V+ stelt lijst voor 25 juli 2018

In Moerbeke heeft oppositiepartij CD&V haar lijst voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.





Huidig fractieleider Lut Van de Vijver zal de lijst trekken en doopt de lokale partij om tot CD&V+, een verwijzing naar drie onafhankelijke kandidaten die op de lijst zullen staan in oktober: Bert Lootens, Tom Aerens en Karen De Block. Ook de jeugd krijgt zijn kans bij CD&V. KLJ-hoofdleidster Antje Van Hecke is met haar 22 lentes de jongste kandidaat op de lijst. Ook Pieter De Landtsheer, Karen De Block en Sieglinde Provost zijn jongeren.





Onderaan de lijst zorgen Guido Van Hoecke, Martine Dieleman en Jo Daelman als lijstduwers voor de nodige ervaring. Ook huidig raadslid Marnik Cooreman maakt opnieuw zijn opwachting op de lijst. (YDS)