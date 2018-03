CD&V pleit voor statiegeldalliantie 02 maart 2018

CD&V stelde op de jongste gemeenteraad voor om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Deze alliantie verenigt bedrijven, burgers en lokale besturen die ijveren voor het invoeren van statiegeld op onder andere blikjes en kleine flesjes.





"We hebben al meermaals in de gemeenteraad aangehaald dat ook wij geloven dat statiegeld op dergelijke drankverpakkingen kan helpen in de strijd tegen zwerfvuil. We willen echter geen mandaat geven aan een alliantie waarop elke democratische controle ontbreekt", repliceert schepen Thierry Walbrecht (Open VLD).





"Het lijkt ons een beter idee om ons eigen standpunt rechtstreeks aan de bevoegde minister Schauvliege (CD&V) over te maken, in plaats van aan te sluiten bij de alliantie."





(YDS)