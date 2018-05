CD&V pleit voor Huis van het Kind 01 juni 2018

02u39 0

Oppositiepartij CD&V heeft op de gemeenteraad een pleidooi gevoerd voor een opstart van een Huis van het Kind in Moerbeke. "De vroege ondersteuning in problematische situaties is cruciaal", zegt raadslid Lut van de Vijver (CD&V). Schepen van Jeugd Sarah Poppe (Open Vld) reageert positief op het voorstel. "Uiteraard zijn wij hier ook mee begaan en hebben we al een overleg opgestart met de stad Lokeren. Het Huis van het Kind is er bovendien niet enkel voor problematische situaties. Aangezien er in Moerbeke nauwelijks kinderarmoede is, zal het subsidiebedrag eerder beperkt zijn, maar dat belet ons niet om toch volop de kaart van dit Huis te willen trekken." (YDS)