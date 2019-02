Carnavalsstoet trekt door Moerbeekse straten Yannick De Spiegeleir

24 februari 2019

16u58 0 Moerbeke-Waas In het centrum van Moerbeke vond zondagnamiddag de jaarlijkse cavalcade of carnavalsstoet plaats. De optocht werd geleid door prins Erik.

In totaal namen er 48 groepen deel aan het gebeuren, reclamewagens inbegrepen. Voor enkele Lokerse groepen, zoals de Totetrekkers, was de Moerbeekse optocht een ideale voorbereiding op de stoet van volgende week in de Durmestad.

Ook eerder dit weekend waren er al carnavalsactiviteiten met de overhandiging van de sleutel van het gemeentehuis aan prins Erik Van Stappen en een karaokeavond op zaterdag.