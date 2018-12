Burgemeester De Caluwé (Open Vld) stelt zich vragen bij ‘lijstverbinding’ oppositiepartijen: “Het kartel ‘Anders’ is opnieuw springlevend” Yannick De Spiegeleir

19 december 2018

17u20 1 Moerbeke-Waas Volgens burgemeester Robby De Caluwé is er zes jaar na het verdwijnen van ‘Anders’ opnieuw sprake van een kartel tussen de oppositiepartijen CD&V+, Mens en N-VA. De betrokken partijen kunnen niet lachen met de reactie van de burgemeester. “Komt deze uithaal er omdat de burgemeester verveeld zit dat er onvoldoende ‘postjes’ aan Open Vld’ers kunnen uitgedeeld worden?”, sneren ze.

Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat CD&V+ en Mens een lijstverbinding aangaan. Eerder deze week lagen ook de voordrachten voor de politieraad ter inzage, waaruit blijkt dat CD&V+ haar steun geeft aan N-VA.

Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) reageert op de allianties tussen de oppositiepartijen. “De lijstverbinding van CD&V en Mens betekent dat ze als één fractie worden aanzien en dus voor elkaar bijvoorbeeld leden voor het bijzonder comité van de sociale dienst kunnen voordragen. In principe kan men enkel mensen voordragen die op de eigen lijst hebben gestaan, of die niet aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen”, legt burgemeester De Caluwé uit. “Door een lijstverbinding kunnen partijen ook kandidaten steunen die op een andere lijst stonden.”

Kartel ‘Anders’

Door de berekeningswijze van het aantal zetels in het comité zal Open Vld daar ook een zetel minder hebben, die naar de verbonden lijst gaat. “Wat ik echter nog meer frappant vind, is dat CD&V ook een kandidaat voor de politieraad voordraagt: N-VA-gemeenteraadslid Marc Cossaer. Op zich is dat niet erg, het is het democratisch recht van de oppositie. Bij ons worden sowieso alle kandidaten gedurende zes jaar betrokken in het beleid, ook wie geen mandaat heeft, dus is het verlies van een mandaat in het bijzonder comité en een mandaat in de politieraad geen ramp voor onze werking. Het lijkt wel de geruchten van voor de verkiezingen te bevestigen: dat de oppositie plannen had om zonder ons verder te besturen als ze daartoe de kans hadden gekregen. Het kartel ‘Anders’ is met andere woorden opnieuw springlevend”, stelt De Caluwé. “De beweging van CD&V naar N-VA is opmerkelijk te noemen gezien de gespannen verhoudingen tussen beiden voor de verkiezingen. Ook sp.a, dat momenteel in de partij Mens verder leeft, had het moeilijk met het feit dat CD&V ooit het kartel Anders had opgeblazen.”

Mandaat

De Caluwé laat nog weten dat hij hoopt dat de oppositieraadsleden die nu in het comité of politieraad zullen zetelen, hun mandaat ook ernstig zullen nemen. “Zes jaar geleden hebben wij CD&V een OCMW-raadslid en een politieraadslid cadeau gedaan, omdat wij geloofden dat beide kandidaten een meerwaarde konden zijn in deze raden. We zijn daar achteraf in teleurgesteld geweest omdat het politieraadslid zelden aanwezig was op de vergaderingen. Wie een mandaat opneemt, moet ook de verantwoordelijkheid voor dat mandaat opnemen. Dat is binnen onze partij een must en we zouden onze mandatarissen daar ook op aanspreken als ze dat niet doen. We hopen dat de oppositie dat deze keer ook doet als het opnieuw dreigt fout te lopen. Ze hebben door samen te gaan hier nu ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor.”

Bestuur of oppositie

Volgens oppositieleider Lut van de Vijver (CD&V+) gaat De Caluwé te kort door de bocht. “Eerst weigeren de liberalen onze uitgestoken hand en vervolgens klagen ze dat we onze oppositierol opnemen. Op 14 oktober was het CD&V+ die als sterkste stijger naar voor kwam. Diezelfde dag hebben wij Open Vld voorgesteld om samen te besturen. Het was hun goed recht om dat te weigeren, maar de positie van een partij is nooit grijs, alleen wit of zwart: Je neemt deel aan het bestuur, of je zit in de oppositie” aldus de fractieleider van CD&V+.

Ook Seline Somers (MEnS) is duidelijk: “Het eerste verkennende gesprek tussen de oppositiepartijen is er pas gekomen na de duidelijke afwijzing van Open Vld aan het adres van CD&V+. De verbinding met deze laatste zorgt ervoor dat zowel N-VA, Open Vld, CD&V+ als MEnS een zitje zullen hebben in het volgende Bijzonder comité sociale dienst. Deze diverse samenstelling kan enkel positief zijn voor de Moerbekenaren.”

Marc Cossaer van N-VA vindt de reactie van de burgemeester bij het haar gegrepen: “De liberale partij is ontevreden dat de oppositiepartijen zorgen dat in elke raad minstens één oppositiepartij vertegenwoordigd is. Wat hadden ze verwacht? Zonder overleg zou de afvaardiging van Moerbeke in de politieraad uitsluitend uit Open Vld’ers hebben bestaan. Vinden ze dat democratisch?”

Over de stelling dat het kartel Anders springlevend is, zijn alle drie de partijen héél duidelijk: “Die uitspraak is voor rekening van de burgemeester. Als hij dat wil zeggen dan doet hij maar. Het is in elk geval niet correct dus we vragen met aandrang om die leugen niet te herhalen tenzij hij bewust zijn inwoners wil desinformeren. Komt deze uithaal er omdat de burgemeester verveeld zit dat er onvoldoende ‘postjes’ aan Open VLD’ers kunnen uitgedeeld worden?”, sneren ze.

CD&V+, N-VA en MEnS geven aan burgemeester Robby De Caluwé alvast hun nieuwjaarswens mee: “Gebruik uw energie in 2019 om beleid te voeren in plaats van naar de oppositie te kijken. Er is meer dan werk genoeg, goede voorstellen zullen we met de oppositie ook steunen. De Moerbekenaar kan er alleen maar beter van worden”, aldus Van de Vijver, Somers en Cossaer.