Burgemeester De Caluwé (Open Vld) bekritiseert subsidiesysteem rioleringen Yannick De Spiegeleir

12 januari 2019

14u56 0 Moerbeke-Waas Het Moerbeekse gemeentebestuur wil de komende jaren verder werk maken van de doelstelling om tegen 2027 95 procent van de woningen aan te sluiten op de openbare riolering. “Al is het wel jammer dat we subsidies mislopen omdat we al een hoge rioleringsgraad hebben”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).

De Vlaamse Milieumaatschappij maakte zopas bekend dat in Vlaanderen 1 op 8 huizen niet aangesloten zijn op de riolering. Het zijn vooral de steden die het goed doen op vlak van rioleringsgraad, in het platteland is er vaak nogal veel werk. “Dat heeft te maken met het feit dat het aanleggen van rioleringen een heel dure zaak is”, legt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) van Moerbeke uit. “In dunbevolkte gebieden is dit vaak een heel hoge kost voor een beperkt aantal woningen. Daarom streeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) niet naar een realisatiegraad van 100 procent.” In Moerbeke moet tegen 2027 ongeveer 95 procent van de woningen op een riolering zijn aangesloten. De rest zal het water moeten zuiveren via een zogenaamde installatie voor individuele behandeling afvalwater.

“In Moerbeke is vandaag al meer dan 90 procent van de woningen op de riolering aangesloten. Daarmee zitten we boven het Vlaams gemiddelde en zijn we zowat de beste leerling bij de plattelandsgemeenten. We hebben hierin dan ook al zwaar geïnvesteerd. Ik hoor collega’s soms zeggen dat ze liever in andere dingen investeren, want dat de deadline wellicht toch zal worden verschoven. Investeren in rioleringen, is electoraal niet interessant, want je stopt miljoenen onder de grond. Daar win je weinig stemmen mee. Maar wij vinden het nodig om onze verantwoordelijkheid te nemen in het zuiveren van afvalwater. Dus blijven we dit doen. Wel heb ik al meermaals aangeklaagd dat het niet kan dat wij subsidies mislopen doordat we al zo goed scoren. De VMM subsidieert rioleringswerken met een grote impact. Dat geld gaat vaker naar projecten in gemeenten waar nog veel werk is. De impact bij ons is logischerwijze minder net omwille van het feit dat wij al veel afvalwater zuiveren.”