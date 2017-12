Bungalow gaat in vlammen op 02u51 24 Kristof Pieters Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al naar buiten en stond de bungalow in lichterlaaie. Moerbeke-Waas In de nacht van woensdag op donderdag heeft een zware brand een woning aan de Koewachtwsteenweg in Koewacht volledig in de as gelegd.

Het vuur werd omstreeks 1 uur opgemerkt door de overburen. Zij verwittigden de hulpdiensten. Toen die 10 minuten later arriveerden, werden zij geconfronteerd met een zware uitslaande brand aan de achterzijde van de woning. Een tijdje werd ook gevreesd dat de bewoners, een koppel dertigers, zich nog in de woning bevonden, maar na een grondige zoekactie door de brandweer bleek dit gelukkig niet het geval te zijn.





De brandweer had nog zo'n 5 uur nodig om na te blussen. De oorzaak van de brand is niet gekend. Het vuur is ontstaan in de keuken van de woning.





De bungalow zal wellicht gesloopt worden, want enkel de buitenmuren staan nog overeind. Door de brand belandden er ook asbestdeeltjes bij de buren, veroorzaakt door golfplaten die kapot sprongen door de hitte.





(PKM)