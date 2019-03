Brandweer zet aan Damstraat duikers in om jongetje te vinden (al is het lang niet zeker of hij wel in het water ligt) Redactie

22 maart 2019

21u39 0 Moerbeke-Waas De brandweer zet momenteel de grote middelen in om een jongetje terug te vinden dat mogelijk in de vaart in Moerbeke-Waas gevallen is.

Een automobilist had gezien hoe het jongetje — naar verluidt zo’n 12 jaar jong — op de rand van de brug over de vaart zat, ter hoogte van de Damstraat. De man vond dat natuurlijk vreemd, en maakte rechtsomkeer. Luttele seconden later bleek de jongen er echter niet meer te zitten. De automobilist, die vreesde dat het jongetje in het water gevallen was, belde meteen de hulpdiensten.

De brandweer rukte vervolgens uit met de grote middelen. Naast interventiewagens worden momenteel ook duikers ingezet.

Later meer.