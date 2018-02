Boek over historische turfwinning 01 februari 2018

Oud-Moerbekenaar André De Schepper stelt op zondag 4 februari zijn nieuw boek 'De Turfwinning in Moerbeke' voor. Het boek wordt uitgebracht onder de vleugels van de heemkundige kring Ercus. "Zonder turfwinning zou Moerbeke niet zijn wat het nu is en de turfspaden hebben terecht hun plaats in het wapenschild van de gemeente", stelt De Schepper. De boekvoorstelling start om 14.30 uur in de gemeentelijke bibliotheek in de Stratiestraat. Het boek is te koop voor de prijs van 20 euro. Meer info via info@hkmw.be. (YDS)