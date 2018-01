BiblioWaas trakteert leerlingen op poëzie 27 januari 2018

Voor de Gedichtendag en de Poëzieweek heeft BiblioWaas de afgelopen maanden het project 'Poëzie hangt in de lucht' gelanceerd. 186 leerkrachten engageerden zich om samen met maar liefst 3.439 leerlingen van de tweede graad van het lager onderwijs in het Waasland in te stappen in het poëzie-initiatief. Het samenwerkingsverband van de Wase bibliotheken bereidde een cultureel educatief pakket voor om op een speelse manier met poëzie aan de slag te gaan in de klas in de aanloop naar Gedichtendag en Poëzieweek 2018. Als apotheose kwam dichter Geert De Kockere gisteren langs in Moerbeke om voor een klas van de Vlinderdreef en een klasje uit Kruibeke gedichten voor te dragen. "We hopen dat dit kinderen kan aanzetten om ook in de toekomst poëzie te ontdekken in de bib", aldus Debra Lammertyn, namens BiblioWaas. (YDS)