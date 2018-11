Bib ontvangt Toni Coppers Yannick De Spiegeleir

14 november 2018

Elke derde donderdag van de koude wintermaanden, van november 2018 tot februari 2019, organiseert de bib van Moerbeke een lezing onder de noemer ‘Winteravonden’. Op de eerste Winteravond van het nieuwe seizoen op donderdag 22 november vanaf 20 uur is Toni Coppers te gast: één van Vlaanderens favoriete misdaadauteurs.

Toni Coppers debuteerde in 1995 als schrijver van literaire brieven, maar schakelde tien jaar later over op misdaadromans met ‘Dixit’. In 2008 begint het succesverhaal van de thrillerreeks rond de Antwerpse commissaris Liese Meerhout met ‘Niets is ooit’, dat al direct genomineerd werd voor de Hercule Poirotprijs. Tal van nominaties, verschillende onderscheidingen en een televisiereeks (‘Coppers’, VTM) later, is de misdaadauteur ondertussen aan zijn vijftiende Liese Meerhout-thriller toe met ‘De Genezer’dat heel binnenkort verschijnt.

Tijdens de lezing van Toni Coppers krijg je op een heel toegankelijke, audiovisueel ondersteunde manier inzicht in het schrijfproces. Hoe de schrijver verhalen bedenkt, waar hij zijn inspiratie haalt, en waarom hij nu net dat genre zo graag schrijft. Je leert ook hoe een echt moordonderzoek loopt, hoe speurders van Moordzaken werken, hoe het lab op zoek gaat naar sporen en DNA, enz. Bovendien brengt Toni Coppers één gesigneerd boek mee naar de lezing om weg te geven aan iemand uit het publiek.

Tickets kosten 5 euro en zijn te verkrijgen aan de balie in de bib, of te reserveren via bib@moerbeke.be of 09/346.79.50.