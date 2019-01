Bestuur Moerbeke Polder installeert steiger voor rolstoelgebruikers Yannick De Spiegeleir

31 januari 2019

19u06 0 Moerbeke-Waas Aan de Kreek heeft het bestuur van Moerbeke Polder een steiger gebouwd zodat ook rolstoelgebruikers kunnen vissen aan de waterpartij. Het gaat om een pilootproject.

Een 600-tal hengelaars is geregistreerd om in de kreken te vissen, maar Moerbeke Polder wil ook mensen met een beperking die mogelijkheid bieden. “Ook zij moeten de kans krijgen om te genieten van dit prachtige gebied”, zegt Ann Dieleman, ontvanger-griffier van Moerbeke Polder. Er komt ook een verharde toegang naar de openbare weg, zodat andersvaliden zich veilig kunnen verplaatsen naar de steiger. Het polderbestuur wil het gebied in de toekomst nog verder uitbouwen met Brasserie ’t Polderhuis als één van de absolute trekpleisters.