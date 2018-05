Archeologen onderzoeken sportsite 30 mei 2018

In aanloop naar de aanleg van een nieuwe sportsite voerden archeologen begin deze week een onderzoek naar mogelijke vondsten. De zoektocht verliep vruchteloos en intussen is een aannemer gestart met het dichten van de sleuven. "De terreinen zullen nu hersteld worden om op tijd klaar te zijn voor de geplande toernooien deze zomer", zegt schepen van Sport Sarah Poppe (Open Vld).





Intussen heeft de geplande aanleg van een nieuw kunstgras en natuurgrasveld in augustus wel vertraging opgelopen door een bezwaar uit de buurt. "We doen ons best om aan de bezorgdheden tegemoet te komen en hebben er vertrouwen in dat alles in orde komt."





Voorlopig schuift de start van de aanleg op naar begin november. "We overleggen nog met KFC Moerbeke wanneer we dit best inplannen." (YDS)