950.000 euro subsidies voor nieuwe sportsite 13 juli 2018

02u28 0 Moerbeke-Waas De gemeente Moerbeke ontvangt 950.000 euro subsidies voor de ontwikkeling van de nieuwe sportsite.

Gemeenteraadslid Koen Mertens (Open Vld), bouwkundig ingenieur en specialist inzake duurzaam bouwen, bereidde het dossier samen met Farys voor. "Het project scoorde vooral goed inzake duurzaamheid en innovativiteit. Zo zullen we energie opwekken door middel van een ijswaterbuffer. Een systeem dat verschillende technieken combineert en zo energie haalt uit zon en lucht. Nergens op de site zal nog gas worden gebruikt", verduidelijkt Mertens. De nieuwe sportsite krijgt ook een padelterrein. "De kost van het padelterrein is lager dan de extra financiering die we hierdoor krijgen via het subsidiëringssysteem. Mooi meegenomen dus én er ontstaan nieuwe sporttakken in Moerbeke", besluit een tevreden Sarah Poppe, schepen van Sport. De gemeente Moerbeke-Waas hoopt begin 2019 te kunnen start met de bouw van de nieuwe sporthal. (YDS)