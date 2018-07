284 percelen aangetast door droogte GEMEENTE ROEPT SCHATTINGSCOMMISSIE VOOR LANDBOUWSCHADE BIJEEN KRISTOF PIETERS

27 juli 2018

02u32 0 Moerbeke-Waas Alleen al in Moerbeke zijn bijna 300 landbouwpercelen, vooral maïs en grasland, zwaar getroffen door de aanhoudende droogte. Daarom roept de gemeente als eerste in het Waasland de schattingscommissie voor landbouwschade samen. Zo kunnen boeren een dossier tot schadevergoeding opstarten als de regering dit als ramp erkent.

Pierre De Bock is als schepen bevoegd voor landbouw, maar kan ook uit eigen naam meespreken over de gevolgen van de droogte. Hij is al veertig jaar actief als landbouwer. "Mijn zoon heeft intussen het landbouwbedrijf overgenomen, maar ik help nog regelmatig. Zo erg als nu heb ik het nog nooit meegemaakt. We proberen onze oogst nog zoveel mogelijk te redden. Voor ons aardappelveld beschikken we over een natuurlijke bron. We hebben nu een constructie met leidingen gemaakt over de weg. Het sproeien gebeurt alleen 's nachts en een meter registreert hoeveel water er gebruikt wordt. Het probleem is dat aardappelen niet zo diep wortelen. De oogst zal sowieso zwaar lijden onder de droogte en de aardappelen zullen kleiner zijn."





Rundveehouders

De grootste schade is er volgens De Bock bij de velden met maïs en grasland. "Het zijn dus vooral rundveehouders die getroffen worden. Normaal wordt een grasland vier keer gemaaid voor hooi, maar nu is dat slechts twee keer gebeurd. Koeien kunnen ook niet buiten grazen, want alles is verdord. De maïs staat dan weer maar half zo hoog als normaal terwijl net nu de kolven zich beginnen vormen. Die schade is onherroepelijk. Ik denk dat de kostprijs van het oogsten bij sommige velden hoger is dan de opbrengst."





Moerbeke heeft daarom als eerste gemeente in de regio de schattingscommissie voor landbouwschade bijeengeroepen. "Als de regering de droogte erkent als landbouwramp, dan kunnen boeren een schadevergoeding krijgen voor het geleden verlies", legt De Bock uit. "We hebben dit twee jaar terug ook gedaan toen er veel wateroverlast was. We hebben al onze landbouwers aangeschreven om hun schade op te geven."





Drone

Vandaag loopt de deadline af om een dossier in te dienen. Gisteren hadden 22 landbouwers dat al gedaan voor een totaal van maar liefst 284 percelen. De Bock hoopt dat ook andere gemeenten stappen zetten. "Een aantal landbouwers hebben ook gewassen in buurgemeenten waar nog geen initiatief werd genomen. Dat veroorzaakt soms frustratie omdat de droogte precies dezelfde is", vervolgt De Bock.





De schattingscommissie zal in eerste instantie de verschillende percelen moeten bezoeken. "Aangezien het er bijna 300 zijn, kunnen we misschien al beter een drone huren", zucht de schepen. "Een tweede bezoek gebeurt dan zo kort mogelijk voor het oogsten, om de exacte omvang van de schade te kunnen bepalen. Pas dan is het dossier compleet om doorgestuurd te worden."





Elders in het Waasland maken de boeren zich ook zorgen, maar wachten gemeenten nog even af om dossiers op te stellen. In Sint-Gillis-Waas is er al 1 schadegeval van een landbouwer binnen en kwamen er een 10-tal informatievragen van boeren. In Beveren zijn er een drietal schadedossiers ingediend.