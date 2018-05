26 bestuurders te snel 30 mei 2018

De politie Puyenbroeck heeft maandag 26 bestuurders betrapt die te snel reden in de Terweststraat in Moerbeke-Waas. In totaal controleerde de politie 131 voertuigen, wat betekent dat 19,8 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel reed. (JEW)