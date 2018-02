"Schrik voor geluid en slagschaduw" BUURTCOMITÉ PROTESTEERT TEGEN KOMST WINDPARK BAGGAART KRISTOF PIETERS

23 februari 2018

02u44 0 Moerbeke-Waas Wase Wind en Engie Electrabel hebben een vergunning aangevraagd voor de bouw van zes nieuwe windmolens langs de E34 in Stekene en Moerbeke. Er komt veel protest van omwonenden, die vrezen het geluid en de slagschaduw. Actiecomité Windstil Stekene organiseerde gisteren alvast een zitdag om bezwaarschriften in te dienen.

Wase Wind en Engie plannen samen zes nieuwe windmolens ten zuiden van de E34 in Stekene en Moerbeke. Het nieuw windpark Baggaart zou voldoende elektriciteit kunnen opbrengen voor alle gezinnen in de twee gemeenten. Omdat er turbines in bosgebied komen te liggen, moesten de initiatiefnemers vorig jaar een informatieronde houden alvorens er een officiële aanvraag kon worden ingediend. Toen al bleek er veel protest te zijn en werd het buurtcomité 'Windstil Stekene' opgericht.





426 bezwaarschriften

Intussen werd een omgevingsvergunning aangevraagd en loopt het openbaar onderzoek. Het buurtcomité mobiliseert zoveel mogelijk mensen om bezwaar in te dienen tegen het windturbinepark. "We vinden het niet logisch dat er groen moet verdwijnen voor groene energie", zegt Katrien Allyns namens Windstil Stekene. "Er komen drie turbines in bosgebied en een groot stuk van het Wullebos moet wijken voor de bouw van deze windmolens. Eén turbine komt op amper honderd meter van een erkend natuurgebied en de dichtstbijzijnde woning is slechts 315 meter ver. Het zijn bovendien mastodonten van 180 meter hoog, bijna het maximum." Het buurtcomité verzamelde intussen al 426 bezwaarschriften en er loopt ook nog een online petitie. Maandag zullen alle bezwaren overhandigd worden aan het gemeentebestuur. "En we hopen dat zij het negatief advies van vorig jaar zal handhaven", aldus Allyns.





Geluid en slagschaduw

Tijdens de zitdag gisterenmiddag in manege Ruitershoeve was de opkomst van verontruste buurtbewoners groot. Ze vrezen vooral voor geluidshinder en slagschaduw. Germaine Asselberghs woont al tien jaar in Moerbeke en heeft vooral schrik voor het geluid van de windmolens. "We hebben nu al flink wat overlast van de E34. Er zijn metingen gedaan en blijkbaar was het lawaai net niet voldoende voor een geluidsmuur maar die windturbines er bovenop is voor mij een stap te ver", aldus de vrouw. Een andere indiener van een bezwaar verhuisde zeven jaar geleden van Zelzate naar Stekene. "Omwille van de rust", zucht de man. "Ik ben een zeer lichte slaper en vlakbij mijn huis stonden er 's nachts ventilatoren te draaien. In Stekene vond ik rust, maar nu gaan ze plots windmolens bouwen."





Benny Christiaens woont in Sint-Niklaas, maar heeft een weekendverblijf op amper een paar honderd meter van één van de toekomstige windmolens. "Ik heb vooral schrik van de slagschaduw", vertelt hij. "Bij vrienden heb ik het effect eens gezien van slagschaduw. Bij felle zon is het alsof er de hele tijd een knipperlicht op je gericht staat, om gek van te worden. Ik vrees ook dat de waarde van mijn eigendom hierdoor fors zal dalen."