"Kansen geven aan nieuwe mensen" SCHEPENEN DE BOCK EN FRUYTIER (OPEN VLD) STOPPEN NA VERKIEZINGEN YANNICK DE SPIEGELEIR

05 juni 2018

03u00 0 Moerbeke-Waas De bestuursploeg van burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) neemt na deze legislatuur afscheid van twee vertrouwde gezichten. Pierre De Bock (66) en Marc Fruytier (54) zeggen, na respectievelijk 12 en 19 jaar als schepen, de politiek vaarwel

Het is wellicht een unicum in Vlaanderen. Sinds Auguste Lippens in 1847 de eerste liberale burgemeester van Moerbeke werd, leveren 'de blauwen' de burgervader in Moerbeke. Of de absolute meerderheid van Open Vld straks doorbroken wordt door de oppositie, zal moeten blijken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober.





Twee sterkhouders

Wat wel zeker is: bij de Moerbeekse liberalen zwaaien straks twee ervaren sterkhouders af. Eerste schepen Pierre De Bock (Open Vld) zal eind dit jaar 30 jaar in de gemeenteraad zetelen en was twee legislaturen lang bevoegd voor het belangrijke domein Openbare Werken. Hij geeft de fakkel door aan zijn zoon én partijvoorzitter Peter De Bock die in het verleden ook al in zijn voetsporen trad als zaakvoerder van hun landbouwbedrijf in de Weststraat. "Ik heb deze legislatuur mijn kennis en ervaring doorgegeven aan nieuwe mensen zoals burgemeester De Caluwé en voel dat er een nieuwe ploeg klaarstaat om onze gemeente verder vooruit te helpen. Daarom wil ik kansen geven aan nieuwe mensen", licht De Bock zijn beslissing toe. Hij zal samen met Stijn Deschepper, uittredend directeur van De Vlinderdreef, en gemeenteraadslid Koen Mertens de lijst duwen.





Een ander zwaargewicht dat straks afscheid neemt is Marc Fruytier. Net als De Bock zal hij aan het einde van deze beleidsperiode drie decennia deel uitmaken van het Moerbeekse halfrond. Met zijn 19 jaar in het gemeentebestuur op de teller is hij meteen ook de langst zetelende schepen. In de vorige beleidsperiode was Fruytier zelfs even waarnemend burgemeester door de inactiviteit van de betreurde Filip Marin. Naast De Bock en Fruytier zet ook gemeenteraadslid Greta Thierens een punt achter haar politieke engagement.





Het partijbestuur van Open Vld heeft intussen het licht op groen gezet voor de ontwerpkandidatenlijst. Die moet op 16 juni nog goedgekeurd worden door de partijleden. Eerder maakte de partij al bekend dat huidig burgemeester Robby De Caluwé opnieuw de lijst zal trekken. In de top 5 staan naast De Caluwé de drie overige schepenen Sarah Poppe, Thierry Walbrecht en Rudy Van Megroot, samen met gemeenteraadslid Frederic Dierinck. Een andere opvallende nieuwkomer is student-ondernemer Tibbe Verschaffel, die onlangs in de prijzen viel met zijn bamboefietsen. Hij staat op plaats 10.