"Gestolen? Ik dacht dat het huisvuil was" 08 maart 2018

02u54 0

"Ja, ik heb die betonmolen en dat speelgoed ingeladen in mijn bestelwagen. Maar ik dacht dat het huisvuil was." Dat was de verklaring aan de politie van een man die zich moest verantwoorden voor een diefstal aan een chalet in Moebeke. De chalet werd al een tijdje geteisterd door diefstallen, en de beklaagde stond op 21 april 2016 duidelijk herkenbaar op camerabeelden. Gisteren stuurde hij zijn kat naar de rechtbank, volgens zijn advocaat door werkverplichtingen. Het parket ging een werkstraf eisen, maar vorderde toch twee maanden cel. "Dat komt ervan, als je zelfs niet komt opdagen." Vonnis op 28 maart. (OSG)