"Ezels zijn geen alternatief voor grasmaaier" ONDERZOEK NAAR DIERENVERWAARLOZING BIJ NATUURPUNT KRISTOF PIETERS

16 juni 2018

02u32 0 Moerbeke-Waas De politie onderzoekt een mogelijk geval van dierenverwaarlozing in natuurgebied De Turfmeersen. Twee ezels, waarvan één ernstig gewond was aan de rug, werden er weggehaald. De dieren stonden er onder toezicht van Natuurpunt. Die ontkent dat er sprake is van verwaarlozing.

Beelden op sociale media laten weinig aan de verbeelding over. Op foto's zijn twee ezels te zien die zwaar verwaarloosd overkomen. Hun vacht is geklit en één van hen heeft een grote open wonde waarin zich al maden genesteld hadden. Wandelaars trokken donderdag aan de alarmbel en verwittigden de politie. "De dieren zaten in een stal vol uitwerpselen en hadden amper eten", getuigen ze. "Drinkwater was er evenmin. Er is wel een vijver, maar een van de ezels is stokoud en kan amper nog stappen."





Intussen werd het bericht al meer dan 1.600 keer gedeeld. De politie van de zone Puyenbroeck bevestigt dat er een proces-verbaal opgesteld werd en er een onderzoek geopend is naar mogelijke dierenverwaarlozing. De twee ezels werden overgebracht naar The Old Horses Logde, een opvangcentrum voor ezels en paarden. Een van de twee werd na onderzoek door een dierenarts ingeslapen.





Maden in wonde rug

"Er is niet alleen de vreselijke wonde met de vliegenmaden in, de oude ezel was ook chronisch hoefbevangen en kon geen stap verzetten. We hebben er een dierenarts, gespecialiseerd in hoefproblemen, bijgehaald en de schade bleek onherstelbaar. Het hoefbeen drukte bijna door de zool", zegt Marina Tondeleir, verantwoordelijke van The Old Horses Logde, die stelt dat er wel degelijk sprake is van verwaarlozing.





De ezels waren ter beschikking gesteld van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede om er te grazen in de Turfmeersen. Woordvoerster Griet Buyse ontkent dat er sprake is van verwaarlozing. "We betreuren dat één van de dieren zo'n wonde had, maar zondag was er nog niets aan de hand. Blijkbaar is de infectie door maden bijzonder snel gegaan. De dieren hebben een aanzienlijke leeftijd van bijna 30 jaar en zien er misschien minder verzorgd uit dan een boerderijdier, maar ze kwamen niets tekort. Om de paar maanden komt een dierenarts langs om hen te controleren. Ze hebben er ruimte en voedsel in overvloed en zijn in een schuur tegen regen en wind en zon beschut. Door te grazen helpen ze bij het natuurbeheer. Het is bijzonder jammer dat Natuurpunt nu zo'n imagoschade lijdt, want het welzijn van dieren ligt ons nauw aan het hart."





Bij The Old Horses Lodge wordt bevestigd dat een wonde bij dit weer zeer snel kan ontsteken. "Maar ezels aan hun lot overgelaten is volgens ons ook verwaarlozing", vindt Marina Tondeleir. "Ezels zijn geen alternatief voor een grasmaaier en hebben recht op goede verzorging. Hopelijk kunnen we de andere ezel nog redden en trekt Natuurpunt hieruit lessen."