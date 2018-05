"Bamboefiets is steviger dan staal" TIBBE WIL PLANT OP KAART ZETTEN ALS GRONDSTOF YANNICK DE SPIEGELEIR

12 mei 2018

02u28 0 Moerbeke-Waas Veel mensen kennen bamboe vooral als een hardnekkige woekerplant. Student Bouwkunde Tibbe Verschaffel (22) gebruikt ze als grondstof voor zijn hippe fietsmerk 'Planet B'. Deze zomer mag hij zijn bamboefiets voorstellen in de Verenigde Staten.

Hoewel hij niet uit een nest van ondernemers komt, wist de jonge Tibbe al vrij vroeg dat hij ooit zijn eigen bedrijf zou opstarten. Als 14-jarige haalde hij in het dorp kerstbomen op bij mensen thuis om ze aan te planten in de tuin van zijn ouders én een jaar later opnieuw te verkopen. Enkele jaren terug kon hij via een vriend 200 versleten fietsen op de kop tikken.





Door ze op te knappen, hoopte hij wat geld bij te verdienen. Het was uiteindelijk zijn nonkel die hem finaal op weg zette om bamboefietsen te ontwerpen. "Hij reist heel veel en vertelde mij dat hij in Vietnam mensen op bamboefietsen had zien rijden." Tibbe zijn nieuwsgierigheid was meteen gewekt. Na wat onderzoek merkte hij dat bamboefietsen al terug te vinden zijn in het straatbeeld van landen als China of Ghana, maar in onze contreien is er nog weinig aandacht voor.





Daar wil de jonge student met zijn bedrijf Plan B graag verandering in brengen. Voor de Moerbekenaar is de bamboefiets veel meer dan een hip product. "Bamboe is veel milieuvriendelijker dan de huidige materialen die gebruikt worden om fietskaders te maken én in tegenstelling tot wat je zou denken, zullen onze fietsen minder snel breken dan exemplaren met een stalen frame." Als student Industrieel Ingenieur - Bouwkunde denkt Tibbe ook al verder dan tweewielers. "Op langere termijn is het mijn ambitie om een bouwbedrijf te starten dat bamboe gebruikt als grondstof."





Met zijn bamboefietsen kon hij alvast de jury overtuigen van de wedstrijd 'Gentse Student-Ondernemer' van het jaar. Tibbe won de categorie 'Machtige Maker'. Eerder deze week won hij ook een trip naar de Verenigde Staten, waar hij deze zomer de Universiteit van Gent zal vertegenwoordigen op de Global Entrepeneur Challenge aan de Virginia Tech University.





De toekomst lijkt Plan B toe te lachen, maar Tibbe wil meer dan enkel ondernemen. "Het frame is gemaakt van bamboe. Voor andere onderdelen laten we de klant kiezen tussen gerecycleerde materialen of nieuwe. Als ze voor de eerste optie kiezen krijgen ze tien procent korting. Het geld dat we besparen door gerecycleerde materialen te gebruiken, gaat naar goede doelen. Om de drie maanden willen we andere mensen en goede doelen steunen."





Wie binnenkort op een hippe bamboefiets wil kopen, kan er via de website planetb.be een exemplaar bestellen. De eerste vijftig fietsen krijgen een unieke gravering en verkoopt Planet B aan de voordelige prijs van 749 euro.