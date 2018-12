Moeder en twee kinderen in levensgevaar door CO-intoxicatie na brand in woning Toon Verheijen

13 december 2018

06u28 2 De hulpdiensten zijn donderdagochtend omstreeks 4.30 uur opgeroepen voor een brand in een rijwoning in de Commandant Weynsstraat in Hoboken. Een buurman had daarvoor al de moeder, vader en twee kinderen uit de woning gehaald. Vooral de moeder en twee kinderen waren zwaar bevangen door de rook en verkeren volgens de hulpdiensten in levensgevaar.

Het waren buren van de getroffen woning die omstreeks 4.30 uur wakker werden door een prikkelende rook. Ze kregen al snel in de gaten dat de rook van de buren kwam. “Hij is dan naar buiten gelopen en heeft aangeklopt, maar er kwam geen reactie”, vertelt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. “De man heeft dan een ruitje ingeklopt en kon zo de woning betreden. Hij heeft dan de moeder, de twee kinderen en de vader mee naar buiten gebracht. Vooral de moeder en twee kinderen zijn er ernstig aan toe.”

De moeder is 32 jaar oud en de kinderen zijn negen en tien jaar oud. Zij moeten kunstmatig beademd worden. De vader van 33 is er iets minder erg aan toe. Ook de buurman werd overgebracht naar het ziekenhuis omdat ook hij te veel rook had ingeademd.

Aan de oorzaak van de brand die vermoedelijk is ontstaan is in de keuken, ligt mogelijk een kortsluiting. Dat wordt verder onderzocht door het labo. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de woning is wel tijdelijk onbewoonbaar.