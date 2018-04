Zoekactie naar 7-jarig meisje 12 april 2018

De hulpdiensten gingen gisteren op zoek naar een 7-jarige meisje dat vermist raakte op het strand van Westende, ter hoogte van de Meeuwenlaan. Haar ouders vonden haar niet en raakten in paniek. Mogelijk was het meisje in het water verzeild geraakt. Zowel de brandweer, de politie, de reddingshelikopter van de luchtmachtbasis van Koksijde en verschillende reddingsschepen zetten een zoekactie op touw. Er moest uitgekeken worden naar een meisje van 1,25 meter groot en bruin haar. Uiteindelijk werd het meisje al na een kwartier teruggevonden op het strand in goede gezondheid. De zoekactie werd afgeblazen. (BBO)