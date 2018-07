Zestiger langer in cel voor moord op vriendin 23 juli 2018

Een 67-jarige man blijft twee maanden langer in de cel voor de moord op de 68-jarige Miriam Van Poel uit het Oost-Vlaamse Haaltert. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De feiten speelden zich op 13 oktober vorig jaar af in het tweedeverblijf van het slachtoffer langs de Jean Van Hinsberghstraat in Middelkerke. Na een turbulente relatie van vijf jaar kwam het die avond opnieuw tot een hoogoplopende ruzie in het appartement aan de kust. Emmanuel V.D. zou jaloers geweest zijn op een andere man die het goed kon vinden met Miriam en ontplofte toen ze hem vroeg de keuken op te ruimen. De kinesist greep een mes en bracht de vrouw met vijf steken om het leven. De man beriep zich maandenlang op z'n zwijgrecht, maar legde enkele maanden geleden toch bekentenissen af. Hij ontkent wel dat hij zijn vriendin met voorbedachten rade om het leven bracht. (SDVO)