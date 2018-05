Zeehond gespot in Westende-bad 02 mei 2018

Op het strand van Westende-bad, ter hoogte van de Koning Ridderdijk werd maandagmorgen een zeehond gespot. Het dier verdween even later in zee, maar werd in de namiddag opnieuw gesignaleerd in de buurt. Volgens Luc David (Natuurpunt Westkust) is het de jongste jaren niet meer zo uitzonderlijk dat er zeehonden worden gespot voor onze kust. "In Nieuwpoort zijn er momenteel een viertal zeehonden die zich regelmatig laten zien. Op andere plaatsen worden er ook zeehonden gezien en dat kan gaan om zowel Engelse, Franse, Nederlandse en zelfs Duitse zeehonden. Voor het welzijn van de dieren vragen wij aan de mensen om de dieren met rust te laten zodat ze kunnen uitrusten. Het stormweer van de jongste dagen kan er ook voor zorgen dat jonge dieren meedrijven tot op het strand." In de Havengeul van Nieuwpoort werden een tijdje geleden bordjes opgehangen met de vraag om niet te dicht te komen bij de zeehonden en ze zeker niet te benaderen. (BPM)