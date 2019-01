Zaal Ter Duinen verkoopt inboedel na overlijden boegbeeld Frank Serruys Timmy Van Assche

09 januari 2019

De bekende feestzaal Ter Duinen organiseert drie verkoopmomenten waarbij de inboedel - van bestek tot keukentoestellen - van de hand worden gedaan. De zaal sloot begin december vorig jaar de deuren na het overlijden van lokale bekendheid Frans Serruys.

Zaal Ter Duinen in de Westendelaan 6 is een begrip in de streek. Zowat alle Middelkerkse verenigingen hebben er ooit een feest, bal of toneelstuk georganiseerd. Ook talloze vergaderingen vonden er plaats. Begin december overleed uitbater Frans Serruys op 63-jarige leeftijd. Hij was medeoprichter van de boerenmarkt, gangmaker van de Middelkerkse Revue en medewerker van de Vlaamse Senioren Kustdagen - kortom: een boegbeeld. Zijn overlijden betekende meteen de stopzetting van de zaak. Maandag 14, zaterdag 19 en zondag 20 januari, telkens tussen 9.30 en 19 uur, wordt dan ook de inboedel verkocht. Het gaat om bestek, glazen, borden, tafels en stoelen. Ook kasten, frigo’s, muziekinstallaties, verlichting, (wand)decoratie, themaversiering en keukenbenodigdheden worden van de hand gedaan.