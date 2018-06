WK nog niet begonnen, maar bij Verstraete rollen ze de loper al uit 02 juni 2018

02u42 0 Middelkerke Vanaf deze week rolt decorateur Verstraete in de Populierenlaan elke vrijdag de tricolre vlag uit. Bart Verstraete en Maité Waldmann verkopen de lopers ook voor 19,95 euro per vierkante meter.

Maité: "Met het WK in het vooruitzicht is er heel wat belangstelling van cafés en handelszaken om zo'n loper te leggen. De breedte is één meter of twee meter, maar we kunnen ook deurmatten leveren, en wees maar zeker dat er al heel wat voetbalsupporters zo'n matje op maat zijn komen halen." Maité, Bart en de kinderen zijn fervente voetballiefhebbers. De tricolore loper zal ook na het WK in het gamma van de decorateur blijven, want de komende jaren worden in Middelkerke nogal wat Belgische kampioenschappen wielrennen georganiseerd en ook daar hoort een tricolore loper bij. (BPM)