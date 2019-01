Wijnrecensent Alain Bloeykens versterkt kabinet Jean-Marie en Tom Dedecker



Timmy Van Assche

24 januari 2019

17u09 0 Middelkerke Het gemeentebestuur heeft een opvallende naam aan haar organogram toegevoegd. Wijnkenner en –journalist Alain Bloeykens zal het kabinet van burgemeester Jean-Marie Dedecker en eerste schepen Tom Dedecker versterken. “Ik zal mee de toeristische evenementen van deze mooie gemeente ondersteunen”, vertelt Bloeykens.

Alain Bloeykens (54) is een van de meest bekende wijnrecensenten in ons land. Hij maakte al in vele dag- en weekbladen, radio- en televisieprogramma’s zijn opwachting, en werkte ook mee aan enkele kookboeken. Nu wacht een heel andere uitdaging: Bloeykens wordt kabinetsmedewerker bij Jean-Marie en Tom Dedecker. “Twintig jaar geleden startte ik de grote wijnbeurs Megavino op in Brussels Expo. Het concept heb ik drie jaar geleden verkocht, maar ik bleef de afgelopen jaren meedraaien in de organisatie. In oktober vorig jaar nam ik definitief afscheid van Megavino en kwam er tijd vrij voor een andere uitdaging. De nieuwe coalitiepartij LDD heeft mij gevraagd om mee hun nieuwe beleid inzake toerisme en evenementen te ondersteunen. Voor mij was het vooral belangrijk dat ik ook als wijnjournalist aan de slag kon blijven. Want wijn, dat is en blijft mijn allergrootste passie”, vertelt Bloeykens.

Geen politiek

“Laat me heel duidelijk zijn: ik doe niet aan politiek, hé”, vervolgt Bloeykens. “Ik heb geen partijkaart of wat dan ook. Als buitenstaander is het de bedoeling dat ik alle toeristische en culinaire evenementen in kaart breng, van organisatie tot communicatie en pr. Zo kan ik de activiteiten in deze mooie gemeente mee ondersteunen. Onder andere het Champagne- en Bierweekend wil ik mee een nieuw elan geven. Kortom: ik wil al mijn contacten in de wijn-, bier-, spirit- en horecawereld aanspreken – alles ligt namelijk zo dicht bij elkaar.” Bloeykens is duidelijk in zijn nopjes met zijn nieuwe uitdaging. “Ik ben heel blij om hier aan de slag te kunnen gaan. Kijk, ik woon al dertien jaar in Middelkerke. De liefde voor de gemeente begon al zo’n twintig jaar terug toen ik, samen met onder meer Georges Keters en Peter Germonprez, het intussen bekende Champagneweekend mee organiseerde. Samen zullen we er verder iets moois van maken.” Tom Dedecker (LDD), schepen van onder andere toerisme, besluit. “Wij zijn opgetogen om met Alain Bloeykens zoveel kennis in huis te halen. Zijn contacten zullen zonder twijfel een meerwaarde betekenen voor onze gemeente.”